Cyndi Lauper | icona pop o leggenda rock nella Rock Hall?

Il 2025 si prepara a essere un anno di grande rilievo nel panorama musicale internazionale, con l’ingresso di artisti e band di rilievo nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame. L’evento di imminente svolgimento rappresenta un riconoscimento ufficiale alle carriere più influenti e innovative del panorama rock, ma anche pop e rap, segnando una progressiva apertura verso generi diversi. In questo contesto, si evidenzia l’inclusione di figure storiche che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica. la classe del 2025: tra rock, pop e nuovi generi. un’edizione ricca di nomi storici e novità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cyndi Lauper: icona pop o leggenda rock nella Rock Hall?

In questa notizia si parla di: cyndi - lauper

