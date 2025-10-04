Cuoco ma anche umanista Rosolare sull’Orient Express non è facile ma è un Gioco

Verona ricorda il grande ristoratore scomparso nel 2019, Giorgio Gioco. Titolare del 12 Apostoli, creò con Montanelli e Biagi anche l’omonimo «antipremio» letterario privo di regole e soldi. 🔗 Leggi su Laverita.info

