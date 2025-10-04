Cuneo fermato con patente falsa l' uomo con decine di identità | 34enne ricercato finisce in carcere

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Fossano per furto e rapina dopo essere stato fermato con documenti falsi dalla Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cuneo fermato patente falsaRicercato per rapina e furti: arrestato a Fossano un 34enne che ha fornito false generalità - La Polizia Stradale di Mondovì ha trasferito al Carcere Cerialdo il conducente di un furgone sospetto, che ha esibito una patente di guida bosniaca falsa ... Si legge su cuneodice.it

