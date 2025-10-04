Cultura dalla Regione 1 milione di euro | ecco i progetti finanziati a Bergamo

Bergamonews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 85 i nuovi progetti finanziati da Regione Lombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico 2025, lo strumento che consente di sostenere iniziative culturali in tutti i territori. Nello specifico, con un nuovo investimento regionale complessivo di un milione di euro, Regione supporta attività che interessano biblioteche, archivi storici, musei, catalogazione del patrimonio, siti Unesco e aree archeologiche, patrimonio immateriale, cammini, itinerari e il settore dello spettacolo dal vivo. “Con l’aumento delle risorse – ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso – sosteniamo ulteriori 85 progetti di qualità che rafforzano il legame tra le comunità e il loro patrimonio culturale diffuso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

