Cultura accessibilità e ambiente | presentato a Ficuzza il progetto Clara

Palermotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valorizzare il ricchissimo patrimonio ambientale della Sicilia attraverso un approccio fondato sull’accessibilità universale, il benessere psicofisico, l’educazione ambientale e la partecipazione attiva del volontariato organizzato. È questo l’obiettivo del progettoClara”, avviato ufficialmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

cultura - accessibilità

