Cruciani | Con gli investimenti che ha fatto il Napoli e i giocatori che ha preso se non vince lo scudetto è una delusione enorme

Giuseppe Cruciani, opinionista televisivo e conduttore radiofonico, è stato ospite del podcast Numer1 in compagnia dei colleghi Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini per affrontare alcuni degli argomenti più interessanti dell’ultima giornata del campionato di Serie A e non solo. Il giornalista ha innanzitutto attaccato il calciatore dell’Inter Pio Esposito: « C’è una glorificazione di questo ragazzo che è incredibile, viene presentato come il futuro del calcio italiano. Ha fatto un gol davanti alla porta, ha delle potenzialità e su questo non c’è dubbio, l’anno scorso era in Serie B. Ma di che stiamo parlando? Viene pompato come se fosse il Santo Graal». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cruciani: «Con gli investimenti che ha fatto il Napoli e i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme»

In questa notizia si parla di: cruciani - investimenti

Ecco la fancazzista testademmerda fija de papà Mica ce va a protestare a Gaza eh.. Manco sa dove caxxo è. Rendiamo legittimi gli investimenti accidentali sul luogo di lavoro. - X Vai su X

Il Governo Meloni pronto ad approvare la legge delega sul nucleare con investimenti di 60 milioni in tre anni - facebook.com Vai su Facebook

Cruciani: «Con gli investimenti che ha fatto il Napoli e i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme» - la Nazionale avrebbe trovato il centravanti Poi Cruciani ha parlato anche del Napoli: «Con gli investimenti fatti, con i giocatori che ha preso, se non vince lo ... Come scrive ilnapolista.it

Cruciani ci va giù durissimo sul "caso" Pio Esposito. Poi tira in ballo il Napoli - Giuseppe Cruciani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Numer1, Podcast e Dopcast, in compagnia dei colleghi Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini per affrontare alcuni degli argomenti più interessan ... Segnala msn.com