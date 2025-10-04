Crozza nei panni del trio Mentana Sechi e Mieli | Gaza? Se non è in bianco e nero non è genocidio Al limite parliamo di dieta

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni in contemporanea di Enrico Mentana, Luigi Sechi e Paolo Mieli, il trio del “non è genocidio!”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza nei panni del trio Mentana, Sechi e Mieli: “Gaza? Se non è in bianco e nero non è genocidio. Al limite parliamo di dieta”

