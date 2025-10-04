Crosetto | Dobbiamo essere ottimisti su possibilità di pace a Gaza – Il video
(Agenzia Vista) Firenze, 04 ottobre 2025 "Sul piano di pace per Gaza presentato dal presidente Usa Donald Trump, dobbiamo essere ottimisti ne attaccarsi con tutte le forze alla possibilità della pace". Lo ha affermato il Ministro Crosetto alla Leopolda. Leopolda Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: crosetto - dobbiamo
Cyber-guerra, anche l’Italia nel mirino e Crosetto si mobilita: “Dobbiamo reagire”
Crosetto: "Siamo già in guerra, dobbiamo reagire e colpire"
L’allarme di Crosetto: “La Russia ci mette alla prova, ma siamo già nella guerra ibrida mondiale. Dobbiamo reagire”
Crosetto “Dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi per situazione a Gaza” http://dlvr.it/TNT1S7 - X Vai su X
Il ministro della Difesa Crosetto: 'Impreparati ad un attacco russo e di altri Paesi, dobbiamo mettere l'Italia nella condizione di difendersi' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: "Dobbiamo essere ottimisti su possibilità di pace a Gaza" - (Agenzia Vista) Firenze, 04 ottobre 2025 "Sul piano di pace per Gaza presentato dal presidente Usa Donald Trump, dobbiamo essere ottimisti ne attaccarsi con tutte le forze alla possibilità della pace" ... quotidiano.net scrive
Crosetto: "Dobbiamo essere ottimisti su possibilità di pace a Gaza" – Il video - (Agenzia Vista) Firenze, 04 ottobre 2025 "Sul piano di pace per Gaza presentato dal presidente Usa Donald Trump, dobbiamo essere ottimisti ne attaccarsi con tutte le forze alla possibilità della pace" ... Lo riporta open.online