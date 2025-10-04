Crosetto | Dobbiamo essere ottimisti su possibilità di pace a Gaza – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Firenze, 04 ottobre 2025 "Sul piano di pace per Gaza presentato dal presidente Usa Donald Trump, dobbiamo essere ottimisti ne attaccarsi con tutte le forze alla possibilità della pace". Lo ha affermato il Ministro Crosetto alla Leopolda. Leopolda Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

