cronocross ombrone foto e classifica della prima edizione

Pistoia, 4 ottobre 2025 – Ha riscosso entusiasmo e consensi la prima edizione del Cronocross Ombrone, nuova iniziativa sportiva curata dalla ASD Silvano Fedi. LA CLASSIFICA La gara a cronometro individuale, sulla distanza di 5,5 km, ha visto i podisti affrontare un percorso suggestivo che si snodava prevalentemente lungo l’alveo del fiume Ombrone, offrendo un tracciato tecnico e affascinante. Cronocross Ombrone, le foto La partenza è stata fissata a Pistoia, in località Ponte alle Tavole, presso il circolo Arci di Via Gora e Barbatole. L’evento ha richiamato non solo i podisti della zona, ma anche atleti provenienti da diverse città toscane e oltre: da La Spezia, Pisa, Rignano e altre località, a conferma della bontà della proposta e della capacità organizzativa della società promotrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

