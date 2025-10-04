Crollo in cantiere un morto in Salento
12.50 Un operaio 58enne è morto in Puglia, durante i lavori per una vasca di raccolta delle acque piovane. E' accaduto a Corsano, nel Leccese, nel cantiere di una società incaricata dei lavori dal Comune. L'uomo è stato travolto nell' invaso dal cedimento della parte sovrastante della struttura. In Campania, tre operai feriti in un' esplosione in un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, Napoli. Uno dei tre è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
