Crollo in cantiere un morto in Salento

Servizitelevideo.rai.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.50 Un operaio 58enne è morto in Puglia, durante i lavori per una vasca di raccolta delle acque piovane. E' accaduto a Corsano, nel Leccese, nel cantiere di una società incaricata dei lavori dal Comune. L'uomo è stato travolto nell' invaso dal cedimento della parte sovrastante della struttura. In Campania, tre operai feriti in un' esplosione in un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, Napoli. Uno dei tre è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

