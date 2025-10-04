Crolla il solaio in un cantiere nel Leccese operaio muore schiacciato dalla struttura | aveva 58 anni
Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Antonio Marsano. L'uomo era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. Sarebbe stato travolto dal cedimento del solaio sovrastante la struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidenti sul lavoro, crolla solaio in un cantiere: operaio muore in Salento. A Pomigliano D’Arco tre feriti in un’esplosione - Due incidenti sul lavoro in Italia: a Pomigliano d’Arco tre operai feriti in un’esplosione, nel Salento un operaio muore travolto da un crollo ... Come scrive affaritaliani.it
Salento, incidente sul lavoro: operaio muore nel crollo di un solaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Si legge su quotidianodipuglia.it