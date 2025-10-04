Crolla il solaio in un cantiere nel Leccese operaio muore schiacciato dalla struttura | aveva 58 anni

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Antonio Marsano. L'uomo era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. Sarebbe stato travolto dal cedimento del solaio sovrastante la struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it