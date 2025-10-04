Crolla il solaio in un cantiere nel Leccese operaio muore schiacciato dalla struttura | aveva 58 anni

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Antonio Marsano. L'uomo era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. Sarebbe stato travolto dal cedimento del solaio sovrastante la struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crolla - solaio

Crolla il solaio di un edifico, due operai feriti: uno in ospedale con l’elisoccorso

Arezzo: crolla solaio in cantiere edile, feriti due operai

Crolla un solaio, feriti due operai nell’Aretino

Incidenti sul lavoro, crolla solaio in un cantiere: operaio muore in Salento. A Pomigliano D’Arco tre feriti in un’esplosione - Due incidenti sul lavoro in Italia: a Pomigliano d’Arco tre operai feriti in un’esplosione, nel Salento un operaio muore travolto da un crollo ... Come scrive affaritaliani.it

crolla solaio cantiere lecceseSalento, incidente sul lavoro: operaio muore nel crollo di un solaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Si legge su quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Solaio Cantiere Leccese