Croce verde al via il corso Una sala per Diomedi

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il 100° corso per militi volontari della Croce Verde, accolto nella sala della sede che sarà intitolata a Giacomo Diomedi, il volontario 35enne morto in un incidente in moto a luglio. Tanti i giovani (e non solo) presenti, che hanno deciso di intraprendere un percorso di formazione per aiutare il prossimo. Ad aprire il 100° corso il presidente della Croce Verde, il dottor Cesare Bartolucci. "Vorrei ringraziare la dottoressa Orietta Luciani, responsabile della formazione, la direttrice sanitaria Donella Pezzola, i componenti del consiglio di amministrazione, dell’organo di controllo, i volontari, i dipendenti, il gruppo giovani, i capisquadra, il comitato esecutivo e tutto il gruppo di formatori qui presenti – ha detto Bartolucci –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

croce verde al via il corso una sala per diomedi

© Ilrestodelcarlino.it - Croce verde, al via il corso. Una sala per Diomedi

In questa notizia si parla di: croce - verde

Croce Verde Sestri Ponente, grido d'allarme: "Libero per strada poche ore dopo aver aggredito i nostri militi"

Festa della Croce Verde di Isoverde con taglierini e altre specialità

Festa della Croce Verde Camogliese tra buona cucina, musica e intrattenimento

croce verde via corsoCorso BLS-D con la Croce Verde di Nizza Monferrato - La Croce Verde di Nizza Monferrato OdV organizza per sabato 11 ottobre il corso BLS- Secondo atnews.it

croce verde via corsoLa Croce Verde invita tutti a lezione: "Il primo soccorso è fondamentale" - Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso indetto dalla Croce Verde di Villa Minozzo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Croce Verde Via Corso