croce verde al via il corso una sala per diomedi

Al via il 100° corso per militi volontari della Croce Verde, accolto nella sala della sede che sarà intitolata a Giacomo Diomedi, il volontario 35enne morto in un incidente in moto a luglio. Tanti i giovani (e non solo) presenti, che hanno deciso di intraprendere un percorso di formazione per aiutare il prossimo. Ad aprire il 100° corso il presidente della Croce Verde, il dottor Cesare Bartolucci. "Vorrei ringraziare la dottoressa Orietta Luciani, responsabile della formazione, la direttrice sanitaria Donella Pezzola, i componenti del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, i volontari, i dipendenti, il gruppo giovani, i capisquadra, il comitato esecutivo e tutto il gruppo di formatori qui presenti – ha detto Bartolucci –.

