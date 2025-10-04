Croatti M5S e Scuderi AVS | Stiamo bene ma preoccupati per gli altri membri della Flotilla ancora in Israele

Ci sono anche i parlamentari Benedetta Scuderi di Avs e Marco Croatti del M5s tra le persone scese in piazza oggi al corteo nazionale di Roma per Gaza. “Stiamo bene, ma preoccupati per altri membri della Flotilla ancora là” hanno detto entrambi. I due hanno preso parte alla missione della Global Sumud Flotilla e sono arrivati ieri a Fiumicino dopo essere stati fermati e rinchiusi nelle carceri israeliane L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Croatti (M5S) e Scuderi (AVS): “Stiamo bene, ma preoccupati per gli altri membri della Flotilla ancora in Israele”

