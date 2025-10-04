Croatti fugge dalla Flotilla e viene rimpatriato | il M5S tra borsette di lusso panico in mare e moralismi da discount

Dalla rivoluzione gentile alla fuga vigliacca: il M5S affonda tra ipocrisie, Gucci e retorica da salotto La notizia mi arriva mentre bevo un Negroni troppo annacquato in un bar di provincia, di quelli dove i rivoluzionari stanno appesi ai muri sotto forma di poster sbiaditi, e non siedono mai.

