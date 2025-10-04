Cristina Ferrara dopo la rottura con Gianmarco Steri | Momento difficile esco poco e mi sono chiusa in me

4 ott 2025

Dopo la notizia di qualche settimana fa della fine della storia con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara riappare provata sui social e attraverso alcune stories su Instagram spiega di star vivendo un momento complesso, non legato in particolare a qualcuno o qualcosa: "Non ha senso mostrare che va tutto bene se non è così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

