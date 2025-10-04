Cristiano De André (nato dalla relazione tra Fabrizio e la prima moglie, Enrica ‘Puny’ Rignon ) ha avuto quattro figli nel corso della sua vita, diventato padre di Fabrizia, nata nel 1986, e poi dei gemelli Francesca e Filippo (arrivati nel gennaio del 1990) dalla relazione con la compagna Carmen De Cespedes; in seguito, dalla storia avuta con Sabrina La Rosa era nata invece la quarta figlia Alice. Nata a Genova nel gennaio del 1990, Francesca De André, già nell’infanzia visse la separazione di papà Cristiano dall’allora compagna di origini spagnole e all’età di tre anni fu affidata alla madre e poi, per via di problemi economici, venne trasferita a casa dell’altro genitore prima di dover andare in un orfanotrofio milanese, da cui tentò di scappare diverse volte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cristiano De André e Carmen De Cespedes, chi sono i genitori di Francesca e perché finì in orfanotrofio