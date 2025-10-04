Crisi del ricambio medico | chi curerà l’Italia domani?

Crisi del ricambio medico: un sistema sanitario in affanno tra pensionamenti e carenza di giovani specialisti. Mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca introduce il “semestre aperto” per Medicina, superando il tradizionale test d’ingresso, il Servizio sanitario nazionale (SSN) affronta una crisi strutturale: il ricambio generazionale dei medici è bloccato, e i dati ufficiali lo confermano. Per l’anno accademico 2025-2026, secondo il Ministero dell’Università, sono 54.313 gli studenti che hanno scelto Medicina e Chirurgia, a fronte di 24.026 posti disponibili. Un’offerta in crescita, ma che rischia di non tradursi in un rafforzamento del sistema sanitario, se non accompagnata da condizioni di lavoro dignitose. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

