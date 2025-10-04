Crisi del ricambio medico | chi curerà l’Italia domani?
Crisi del ricambio medico: un sistema sanitario in affanno tra pensionamenti e carenza di giovani specialisti. Mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca introduce il “semestre aperto” per Medicina, superando il tradizionale test d’ingresso, il Servizio sanitario nazionale (SSN) affronta una crisi strutturale: il ricambio generazionale dei medici è bloccato, e i dati ufficiali lo confermano. Per l’anno accademico 2025-2026, secondo il Ministero dell’Università, sono 54.313 gli studenti che hanno scelto Medicina e Chirurgia, a fronte di 24.026 posti disponibili. Un’offerta in crescita, ma che rischia di non tradursi in un rafforzamento del sistema sanitario, se non accompagnata da condizioni di lavoro dignitose. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: crisi - ricambio
Secondo Massimo Biribanti, il Mantova è in profonda crisi e non è ancora “squadra” a causa del massiccio ricambio estivo. #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT - facebook.com Vai su Facebook
Nei prossimi 10 anni oltre 6 milioni di persone usciranno dal lavoro ma non ci sarà un ricambio adeguato: una situazione che rischia di mettere in crisi le pensioni e il sistema sanitario. I dati INAPP - Pensioni / Pubblico https://informazionefiscale.it/Crisi-demog - X Vai su X
La crisi del medico. Una storia che inizia molti anni fa (prima parte) - La crisi del medico c’è da un bel po’ di tempo ma sino ad ora non è mai stata dichiarata. quotidianosanita.it scrive
Crisi del medico? No, ma solo c’è ancora la passione - Perchè serve una nuova grande manifestazione nazionale” del 18 marzo e “La crisi del medico. Lo riporta quotidianosanita.it