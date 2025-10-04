Criscitiello | Un onore ospitare il Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista nonché direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha espresso la sua gioia sui social per le partite del Milan Primavera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

criscitiello un onore ospitare il milan primavera nello stadio dello sportitalia village

© Pianetamilan.it - Criscitiello: “Un onore ospitare il Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village”

In questa notizia si parla di: criscitiello - onore

criscitiello onore ospitare milanCriscitiello: “Un onore ospitare il Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village” - Continua il percorso del Milan Primavera, che nella settima giornata di campionato sfiderà il Monza. Lo riporta msn.com

Jashari: 'Il Milan è un onore, ripagherò la fiducia' - Ardon Jashari ha la gioia di chi ha realizzato un sogno, di chi ha deciso di esporsi in prima persona per forzare la mano e riuscire a giocare a San Siro e ripercorrere le orme dell'idolo Andrea Pirlo ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Criscitiello Onore Ospitare Milan