Crisalide al via con la prima nazionale di ‘Brutale Dolce’

A Forlì l’autunno non conosce silenzi: dal palco del teatro Félix Guattari (via Orto del Fuoco 3) prende forma la nuova stagione di Crisalide, il festival che da 32 anni unisce teatro, danza, musica e filosofia. Da oggi all’8 novembre prende vita la seconda parte (dopo l’edizione estiva) della rassegna ideata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. Quindici gli appuntamenti: sei prime nazionali, quattro incontri e un concerto, tutti sotto il tema, ‘Sensibile, Dicibile’. Il festival si apre alle 21 con la prima nazionale di ‘Brutale, Dolce’, mini ritratto della compagnia berlinese Theater Thikwa, ispirato a Caravaggio e dedicato al teatro inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

