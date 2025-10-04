Credem investe nel territorio | Stanziati oltre 72 milioni di euro per le piccole e medie imprese
Il gruppo bancario Credem ha comunicato che "prosegue con decisione nel sostegno al tessuto economico italiano finanziando le imprese clienti che investono e vogliono concretizzare i loro progetti di crescita".Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna nota di Credem ha spiegato che, "in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
