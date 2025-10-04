Creattiva Atalanta-Como Ascanio Celestini Garrison e birra | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “Creattiva” alla Fiera, “BergamoScienza”, la partita di calcio fra Atalanta e Como allo Stadio (sabato), Ascanio Celestini a Colognola (sabato) e lo spettacolo “Tra palco e realtà” firmato Garrison a ChorusLife (domenica). Da annotare, inoltre, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, il tributo a Max Pezzali e il party anni 90 sempre al Piazzale degli Alpini nella serata di sabato, “La scuola in piazza” per BergamoScienza sul Sentierone, mostre e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 4 e domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

