Costruirà una super nave | la nuova arma che può cambiare gli equilibri
Prosegue senza sosta il rafforzamento militare dell' India. La Marina di Delhi dovrebbe infatti pubblicare a breve una gara d'appalto per la costruzione di nuovi mezzi militari, nello specifico quattro navi Landing Platform Docks (LPD) per un costo stimato di circa 80.000 crore, pari a circa 9,5 miliardi di dollari. Parliamo di imbarcazioni particolari, di navi anfibie pensate teoricamente per trasportare truppe, veicoli, mezzi da sbarco e supporti logistici direttamente su una costa nemica, permettendo operazioni di sbarco senza la necessità di porti. Tra i probabili offerenti figurano Cochin Shipyard, L&T Shipbuilding, Garden Reach Shipbuilders e Mazagon Dock Shipbuilders che, nel caso, realizzeranno il tutto presso cantieri navali indiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
