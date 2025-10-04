Così un’app segnalava la presenza degli agenti anti-immigrazione di Donald Trump | il caso di IceBlock

Si fanno sempre più pressanti negli Stati Uniti i controlli delle forze dell’ordine contro l’immigrazione illegale. Era così stata pensata e realizzata un’app dedicata. Di cosa si tratta. Apple ha rimosso dal proprio store un’app che consentiva alle persone di tracciare e segnalare in modo anonimo gli avvistamenti di agenti dell’ Ice, l’Immigrati and custom enforcement degli Stati Uniti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il suo nome era IceBlock, un software gratuito per iPhone, e non è più disponibile sull’App Storeda poche ore. 🔗 Leggi su Notizie.com

