Così in un' autoscuola di Torino si riottenevano i punti della patente senza frequentare i corsi
Operazione Easy Point: smascherata a Torino una rete di falsi corsi per il recupero punti patente. Due persone sottoposte a misura cautelare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: autoscuola - torino
Autoscuola Jolanda. . CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI in TORINO IL 18/09 A CHIVASSO IL 19 e IL 20/9 A PIOBESI TORINESE Vai sul sito di questi comuni e prenota la tua presenza! Tutto finanziato da fondazione SADA e Città Metropolitana di Torino Re - facebook.com Vai su Facebook
Così in un'autoscuola di Torino si riottenevano i punti della patente senza frequentare i corsi - Operazione Easy Point: smascherata a Torino una rete di falsi corsi per il recupero punti patente. Da virgilio.it