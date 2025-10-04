Cosa succede dopo la decisione di Hamas sugli ostaggi | i nodi ancora da sciogliere del piano di Trump per Gaza

Il via libera di Hamas al rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita apre la strada a un secondo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Eppure, il piano di Trump è molto lontano dal rappresentare una vera conclusione del conflitto e un piano di pace a lungo termine per la Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

