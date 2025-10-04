cosa si nasconde dietro i contratti pirata

Sono giorni di navigazione difficili e, in questo contesto, cade a fagiolo un recente studio della Confcommercio intitolato “Dumping contrattuale nei settori del terziario e del turismo”, che affronta il tema dei contratti pirata. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti gli accordi collettivi firmati da sindacati poco rappresentativi che garantiscono minori tutele ai lavoratori con un danno economico significativo anche per le casse dello Stato. L’analisi evidenzia che un dipendente perde fino a 8mila euro lordi l’anno se viene applicato un Ccnl firmato da sigle minoritarie rispetto ai contratti nazionali sottoscritti dalla Cgil, dalla Cisl e dalla Uil. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

