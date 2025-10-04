Cosa sappiamo della Cittadella dello sport amatoriale di Arezzo

Arezzonotizie.it | 4 ott 2025

Sono passati quasi due anni da quando, nel novembre 2023, la giunta deliberò l’intervento per la riqualificazione delle aree sportive all'interno di uno dei parchi più frequentati e amati dai cittadini aretini. Da allora, però, tutto è rimasto invariato: il campo da calcetto versa in condizioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

