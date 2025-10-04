Alla vigilia del terzo anno di governo, Giorgia Meloni e il suo esecutivo mantengono livelli record di consenso tra gli italiani. Secondo il nuovo rapporto Human Index, realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto EMG Different, la presidente del Consiglio raggiunge il 45,3% di fiducia, mentre il governo nel suo complesso si attesta al 45,1%. Un risultato che certifica la tenuta dell’attuale maggioranza a quasi metà legislatura. Lo Human Index rappresenta un indicatore esclusivo che sintetizza i dati provenienti dai sondaggi tradizionali e dall’analisi del sentiment web e social. In base a questo strumento, Meloni rimane in testa alla classifica di gradimento dei leader politici italiani con il 43,9%, posizione che deteneva già all’inizio del suo mandato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa pensano gli italiani di Giorgia Meloni”. Il sondaggio arriva proprio durante le manifestazioni