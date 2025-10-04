Cosa pensano gli italiani di Giorgia Meloni Il sondaggio arriva proprio durante le manifestazioni

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del terzo anno di governo, Giorgia Meloni e il suo esecutivo mantengono livelli record di consenso tra gli italiani. Secondo il nuovo rapporto Human Index, realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto EMG Different, la presidente del Consiglio raggiunge il 45,3% di fiducia, mentre il governo nel suo complesso si attesta al 45,1%. Un risultato che certifica la tenuta dell’attuale maggioranza a quasi metà legislatura. Lo Human Index rappresenta un indicatore esclusivo che sintetizza i dati provenienti dai sondaggi tradizionali e dall’analisi del sentiment web e social. In base a questo strumento, Meloni rimane in testa alla classifica di gradimento dei leader politici italiani con il 43,9%, posizione che deteneva già all’inizio del suo mandato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cosa pensano gli italiani di giorgia meloni il sondaggio arriva proprio durante le manifestazioni

© Thesocialpost.it - “Cosa pensano gli italiani di Giorgia Meloni”. Il sondaggio arriva proprio durante le manifestazioni

In questa notizia si parla di: cosa - pensano

Orale alla Maturità. Schettini, “Io avrei fatto un orale da urlo e avrei rifiutato il voto”. Crepet, “che senso ha contestare quando stai uscendo dal sistema?” Cosa ne pensano influencer ed esperti

Ucraina, riarmo, servizio di leva e ipotesi di guerra. Ecco che cosa ne pensano gli italiani

Tabaccai non obbligati ad accettare pagamenti con carte per le sigarette: cosa ne pensano gli italiani

cosa pensano italiani giorgiaIsraele fuori dal calcio, cosa pensano gli italiani: il sondaggio shock - Un sondaggio commissionato dalla ong Eko e realizzato da YouGov rivela che il 69% degli italiani chiede la sospensione di Israele dalle competizioni ... Lo riporta thesocialpost.it

cosa pensano italiani giorgiaLa polemica su Meloni a "Domenica In" dice molte cose sull'Italia (e sugli italiani) - Anche sola l'apparizione di un politico in tv da noi viene automaticamente catalogata come espressione di sostegno ed emissione di propaganda. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Pensano Italiani Giorgia