Autunno: le giornate si accorciano, l'aria diventa più fresca, il foliage assume i colori della palette di stagione e, puntualmente, iniziamo a perdere più capelli del solito. Ne siamo consapevoli, perché è un appuntamento stagionale dal quale difficilmente si scappa. Eppure spesso abbiamo la sensazione che rimangano troppi capelli nella spazzola. Ma è davvero così? Prima di preoccuparsi è importante capire la differenza tra caduta dei capelli e perdita e, solo nel secondo caso, serve correre ai ripari. Perdere tra i cinquanta e i settanta capelli al giorno durante l'anno è perfettamente normale, ma la quantità aumenta in autunno, è più che evidente.

© Amica.it - Cosa fare quando i capelli cadono?