Cortona riaprono le sale espositive al piano terra di Palazzo Casali
Arezzo, 4 ottobre 2025 – Intervento dell'Amministrazione comunale per nuovi spazi per le mostre al Maec Sono terminati i lavori di ripristino delle sale collocate al piano terra di Palazzo Casali. Gli ambienti conosciuti come «Sale del Pozzo» tornano oggi a fare parte integrante del percorso espositivo del Maec. Si tratta di ambienti carichi di storia, contraddistinti dalla misurata eleganza dello stile toscano, che si apprestano a fungere da contenitore e sfondo per mostre ed eventi, in programma a partire dalla seconda settimana di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cortona - riaprono
A Madrid 4 mamme riaprono la Libreria Italiana. Rinasce lo storico bookshop, da 41 anni riferimento della comunità #ANSA - X Vai su X
Cortona, riaprono le sale espositive al piano terra di Palazzo Casali - Arezzo, 4 ottobre 2025 – Cortona, riaprono le sale espositive al piano terra di Palazzo Casali ... Come scrive lanazione.it