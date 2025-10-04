Cortona riaprono le sale espositive al piano terra di Palazzo Casali

Arezzo, 4 ottobre 2025 –  Intervento dell'Amministrazione comunale per nuovi spazi per le mostre al Maec Sono terminati i lavori di ripristino delle sale collocate al piano terra di Palazzo Casali. Gli ambienti conosciuti come «Sale del Pozzo» tornano oggi a fare parte integrante del percorso espositivo del Maec. Si tratta di ambienti carichi di storia, contraddistinti dalla misurata eleganza dello stile toscano, che si apprestano a fungere da contenitore e sfondo per mostre ed eventi, in programma a partire dalla seconda settimana di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

