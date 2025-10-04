Cortona partono i lavori alle scale mobili Opere di manutenzione straordinaria
Arezzo, 4 ottobre 2025 – Da lunedì 6 ottobre per almeno tutta la settimana il sistema di trasporto sarà disattivato L’Amministrazione comunale informa che da lunedì 6 ottobre saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria agli impianti delle scale mobili di Cortona. Saranno sostituite parti meccaniche sulle tre rampe di collegamento tra viale Cesare Battisti e piazza Garibaldi. I lavori saranno effettuati singolarmente su ogni scala in modo tenere fermo un impianto alla volta, per lo stretto tempo necessario, per poi rimetterla in funzione, prima di passare a quella successiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cortona - partono
BUONA LA PRIMA! I GIOVANISSIMI A PARTONO CON IL PIEDE GIUSTO! ?Esordio vincente per i ragazzi di mister Mazza, che superano il Cortona 5-2! Una prova di forza del gruppo che ha visto la tripletta di uno scatenato Vargas, e i gol decisivi di Sodi e - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, completati i lavori per la climatizzazione della caserma dei Vigili del fuoco - Lo stabile, di proprietà dell'Amministrazione comunale, è stato oggetto di un intervento per ... Segnala lanazione.it