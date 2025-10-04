Corteo Roma | scontri tra polizia e manifestanti a Santa Maria Maggiore

Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti a Roma, tra piazza Santa Maria Maggiore e l’Esquilino. Gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti. Un gruppo di persone incappucciate e vestite di nero è stata fermato dai reparti della squadra mobile sotto la basilica di Santa Maria Maggiore. Sul percorso sono state danneggiate le vetrine di un supermercato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

