Corteo Roma | scontri tra polizia e manifestanti a Santa Maria Maggiore
Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti a Roma, tra piazza Santa Maria Maggiore e l’Esquilino. Gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti. Un gruppo di persone incappucciate e vestite di nero è stata fermato dai reparti della squadra mobile sotto la basilica di Santa Maria Maggiore. Sul percorso sono state danneggiate le vetrine di un supermercato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: corteo - roma
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
Striscione alla manifestazione di Roma: “7 ottobre giornata della resistenza palestinese”. Mio commento: fate schifo. Fa schifo chi l’ha pensato, chi l’ha scritto, chi lo regge, chi ne ha consentito la collocazione praticamente in testa al corteo, chi fa finta di non ca - X Vai su X
Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per Gaza, scontri tra polizia e manifestanti: persone incappucciate tra la folla, spuntano bandiere di Hamas - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Segnala leggo.it
Scontri durante il corteo a Roma, idranti in azione - E’ accaduto quando un gruppo di un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo e ha deviato in direzione di Santa Maria Maggiore. Si legge su gazzettadiparma.it