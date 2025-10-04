Corteo Roma | scontri in via Merulana in fiamme auto polizia
Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in via Merulana a Roma. Dai manifestanti sono stati lanciati fumogeni all’indirizzo delle forze dell’ordine, uno dei quali ha causato l’incendio di un’auto civetta della polizia. Le forze dell’ordine in tenuta anti sommossa hanno risposto con una carica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
