Corteo Roma ferito un manifestante | soccorso dai sanitari

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Un manifestante è rimasto ferito in piazza dell’Esquilino, a Roma. E’ stato cicondato dalle forze dell’ordine e poi soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. Il ragazzo presenta una ferita alla testa e ha perso sangue dal naso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

