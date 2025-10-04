Corteo Roma ferito un manifestante | soccorso dai sanitari

(LaPresse) Un manifestante è rimasto ferito in piazza dell’Esquilino, a Roma. E’ stato cicondato dalle forze dell’ordine e poi soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. Il ragazzo presenta una ferita alla testa e ha perso sangue dal naso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

