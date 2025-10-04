Corteo ProPal a Roma siamo un milione ora stop al genocidio Scontri con la polizia | auto e cassonetti in fiamme Quindici fermati

Il corteo partito da piazzale Ostiense. Identificate 60 persone con maschere antigas e mazze. In via Merulana petardi e bottiglie contro la polizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

corteo propal a roma siamo un milione ora stop al genocidio scontri con la polizia auto e cassonetti in fiamme quindici fermati

Corteo ProPal a Roma, «siamo un milione, ora stop al genocidio». Scontri con la polizia: auto e cassonetti in fiamme. Quindici fermati

corteo propal roma siamoCorteo ProPal a Roma, alta partecipazione: «Siamo un milione, stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, auto e cassonetti in fiamme. Guerriglia a piazza Vittorio - Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. Si legge su roma.corriere.it

corteo propal roma siamoManifestazione a Roma, marea umana per Gaza: “Siamo un milione, la Flotilla non è finita” - Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo le tensioni a Roma avvenuti durante il corteo pro Pal. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

