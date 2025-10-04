Corteo ProPal a Roma alta partecipazione | Siamo un milione ora stop al genocidio Scontri con la polizia | idranti in azione
Il corteo partito da piazzale Ostiense. Identificate 60 persone con maschere antigas e mazze. In via Merulana petardi e bottiglie contro la polizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Mostra Venezia, oggi corteo proPal al Lido: attesi anche attori
Corteo ProPal al Lido: attenzione ai centri sociali, fiducia nelle forze dell’ordine
Venezia 82, corteo proPal al Lido
Sta per partire a #Roma il corteo nazionale #proPal: migliaia di persone si sono radunate a porta San Paolo. #Flotilla #scioperogenerale #flotillaglobalsumud #Gaza #Israele #Palestina - X Vai su X
VIDEO / L'obiettivo era arrivare sul ponte della Libertà ed è stato raggiunto: ecco il corteo ProPal partito venerdì 3 ottobre da campo Santa Margherita a Venezia mentre percorre il collegamento con Mestre tra bandiere e musica. - facebook.com Vai su Facebook
Roma, al corteo ProPal con maschere antigas e mazze: 60 identificati - Durante i controlli predisposti lungo le principali arterie di accesso ... iltempo.it scrive
Corteo ProPal a Roma, alta partecipazione: «Siamo un milione, ora stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, idranti in azione - Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. Come scrive roma.corriere.it