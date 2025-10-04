Corteo pro Pal Vendola | ‘qui il cuore dell’Italia migliore’

Imolaoggi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Questa piazza è un valore per la società italiana, il cuore dell'Italia migliore ha riempito tutte le piazze'', ha detto Vendola. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

corteo pro pal vendola 8216qui il cuore dell8217italia migliore8217

© Imolaoggi.it - Corteo pro Pal, Vendola: ‘qui il cuore dell’Italia migliore’

In questa notizia si parla di: corteo - vendola

Gaza, Vendola al corteo: Meloni penosa, in piazza l'alternativa

corteo pro pal vendolaGli organizzatori del corteo Pro Pal a Roma: 'Siamo un milione' - Lo ha detto Maya Issa, la presidente del movimento degli studenti palestinesi dal camion di apertura del corteo nazi ... Riporta ansa.it

corteo pro pal vendolaBlocco della tangenziale con corteo Pro-Pal sul tavolo del Ministro Piantedosi - Politica: Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri chiede verifiche sul caso Modena, Platis e Giacobazzi incalzano: La libertà di manifestare non può sfociare nel diritto di violare la legge ... Secondo lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Pal Vendola