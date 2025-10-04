Corteo Pro-Pal scontri in via Merulana | in fiamme un' auto della polizia

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in via Merulana a Roma. Dai manifestanti sono stati lanciati fumogeni all'indirizzo delle forze dell'ordine, uno dei quali ha causato l'incendio di un'auto civetta della polizia. Le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa hanno risposto con una carica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corteo Pro-Pal, scontri in via Merulana: in fiamme un'auto della polizia

In questa notizia si parla di: corteo - scontri

Scontri al corteo Pro Pal a Brescia: altre tre perquisizioni. La polemica non si placa

Corteo pro Gaza a Roma, scontri con la polizia

Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti

Corteo per Gaza a Roma, scontri tra manifestanti e polizia davanti la Basilica di Santa Maria Maggiore https://ift.tt/3LIO0nx - X Vai su X

Sciopero e corteo in tangenziale, scontri con la polizia: traffico bloccato e lancio di lacrimogeni Leggi l'articolo: https://cityne.ws/jqTe7 - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati - Saranno circa duecento gli identificati per gli scontri avvenuti in serata a Roma durante il corteo per la Palestina. Lo riporta msn.com

Corteo a Roma, scontri tra ProPal e polizia. Minacce alle giornalista: "Non puoi fotografare" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Riporta iltempo.it