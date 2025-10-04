Corteo Pro-Pal idranti in azione
Guerriglia a largo Brancaccio dove sono stati usati idranti e lacrimogeni. In via dello Statuto è stato divelto un palo, mentre a piazza Vittorio Emanuele cestini e tavolini dei bar sono stati scaraventati in mezzo alla strada dai manifestanti travisati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
ProPal al porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele». La polizia in assetto antisommossa ferma il corteo con gli idranti
Milano, scontri alla stazione: corteo pro Gaza tenta di entrare e lancia oggetti contro le forze dell'ordine. Idranti, cariche, vetri rotti
Corteo Pro Palestina a Marghera: le forze dell'ordine aprono gli idranti
Un gruppo di un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo e ha deviato in direzione di Santa Maria Maggiore. Per bloccarli la polizia ha attivato gli idranti. Ci sono state anche cariche da parte delle forze dell'ordine. #ANSA - X Vai su X
In serata l’ultima coda del corteo pacifico ha cercato di arrivare in Duomo: bloccati con gli idranti in corso Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati - Saranno circa duecento gli identificati per gli scontri avvenuti in serata a Roma durante il corteo per la Palestina. Come scrive msn.com
Milano, nuovi scontri al corteo pro-Pal ripartito in serata: idranti della polizia in azione - In corso Venezia, all'altezza di via Palestro, gli agenti hanno usato gli idranti per disperdere i manifestanti, dopo averli bloccati ... Lo riporta msn.com