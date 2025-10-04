Corteo pro-Pal a Roma | idranti in azione lancio di bottiglie e petardi | Auto della polizia data alle fiamme | I manifestanti | Siamo un milione

Guerriglia a largo Brancaccio dove sono stati usati idranti e lacrimogeni. A piazza Vittorio Emanuele cestini e tavolini dei bar sono stati scaraventati in mezzo alla strada dai manifestanti. Blindato il Ghetto ebraico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Corteo pro-Pal a Roma: idranti in azione, lancio di bottiglie e petardi | Auto della polizia data alle fiamme | I manifestanti: "Siamo un milione"

