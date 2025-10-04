Corteo pro Gaza a Roma guerriglia all' Esquilino tra antagonisti e Polizia Bloccata via Prenestina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini del blocco di via Prenestina a Roma dopo il corteo pro Gaza a Roma. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. In serata, ci sono stati scontri all'Esquilino tra antagonisti e Polizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Corteo Gaza, centinaia di migliaia a Roma. Tensioni a fine corteo - X Vai su X

Corteo per Gaza in partenza a Roma, in migliaia a piazzale Ostiense - facebook.com Vai su Facebook

Guerriglia urbana a Roma dopo corteo pro Gaza, in strada vetri rotti, segnali divelti e petardi - (Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Dopo il corteo pro Gaza che ha sfilato pacificamente per le vie di Roma, un gruppo di antagonisti in serata nel quartiere Esquilino si è scontrato con la polizia. Secondo msn.com

Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Segnala tg24.sky.it