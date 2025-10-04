Corteo per la Palestina in 500 si staccano | tensioni con le forze dell’ordine Un manifestante ferito

Ilfattoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la coda del corteo della manifestazione nazionale in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla aveva da poco superato il Colosseo, un gruppo di manifestanti ha deviato dal percorso che conduceva a piazza San Giovanni. Circa in trecento hanno percorso le strade di Roma, col chiaro intento di raggiungere la stazione Termini. Le forze dellordine si sono mosse con blindati e camion idranti e hanno bloccato una parte dei manifestanti in piazza Santa Maria Maggiore. A terra è restato un manifestante soccorso da un’ambulanza. L'articolo Corteo per la Palestina, in 500 si staccano: tensioni con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

corteo per la palestina in 500 si staccano tensioni con le forze dell8217ordine un manifestante ferito

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo per la Palestina, in 500 si staccano: tensioni con le forze dell’ordine. Un manifestante ferito

In questa notizia si parla di: corteo - palestina

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”

corteo palestina 500 staccanoFlotilla, ieri proteste in tutta Italia: cortei e blocchi da Torino a Napoli, tensioni a Roma - Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global ... msn.com scrive

corteo palestina 500 staccanoCortei pro Gaza in Italia, la giornata del 3 ottobre: manifestazioni, partecipanti, agenti feriti - Da Milano a Roma, da Torino a Napoli, sono state 29 le manifestazioni organizzate in numerose città itali ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Palestina 500 Staccano