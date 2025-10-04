Corteo per la Palestina in 500 si staccano | tensioni con le forze dell’ordine Un manifestante ferito

Mentre la coda del corteo della manifestazione nazionale in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla aveva da poco superato il Colosseo, un gruppo di manifestanti ha deviato dal percorso che conduceva a piazza San Giovanni. Circa in trecento hanno percorso le strade di Roma, col chiaro intento di raggiungere la stazione Termini. Le forze dell’ordine si sono mosse con blindati e camion idranti e hanno bloccato una parte dei manifestanti in piazza Santa Maria Maggiore. A terra è restato un manifestante soccorso da un’ambulanza. L'articolo Corteo per la Palestina, in 500 si staccano: tensioni con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

