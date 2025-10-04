Corteo per la Palestina in 500 si staccano | tensioni con le forze dell’ordine Un manifestante ferito
Mentre la coda del corteo della manifestazione nazionale in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla aveva da poco superato il Colosseo, un gruppo di manifestanti ha deviato dal percorso che conduceva a piazza San Giovanni. Circa in trecento hanno percorso le strade di Roma, col chiaro intento di raggiungere la stazione Termini. Le forze dell’ordine si sono mosse con blindati e camion idranti e hanno bloccato una parte dei manifestanti in piazza Santa Maria Maggiore. A terra è restato un manifestante soccorso da un’ambulanza. L'articolo Corteo per la Palestina, in 500 si staccano: tensioni con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corteo - palestina
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”
Le associazioni studentesche in corteo per la Palestina. “Facciamo rumore, blocchiamo tutto”... - facebook.com Vai su Facebook
I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X
Flotilla, ieri proteste in tutta Italia: cortei e blocchi da Torino a Napoli, tensioni a Roma - Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global ... msn.com scrive
Cortei pro Gaza in Italia, la giornata del 3 ottobre: manifestazioni, partecipanti, agenti feriti - Da Milano a Roma, da Torino a Napoli, sono state 29 le manifestazioni organizzate in numerose città itali ... Come scrive msn.com