Corteo per la Palestina a Roma gli organizzatori | Siamo un milione Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine | azionati gli idranti – La diretta
Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto ieri per la popolazione di Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma è tenuto un nuovo corteo organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Partito senza disordini la testa del corteo è già arrivata a destinazione in piazza San Giovanni. Migliaia di persone hanno continuato a confluire per tutto il tragitto, scandito da cori e discorsi a favore della Palestina. Gli organizzatori hanno ringraziato i partecipanti dal camion in testa appena prima di arrivare, i manifestanti hanno concluso la marcia applaudendo. 🔗 Leggi su Open.online
