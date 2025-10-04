Corteo per la Palestina a Roma gli organizzatori | Siamo un milione Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti | 11 fermati – La diretta

Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto per Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma si è tenuto un nuovo corteo organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Secondo gli organizzatori, un milione di persone ha sfilato pacificamente lungo il percorso da Porta San Paolo a San Giovanni, scandendo lo slogan «Stop al genocidio» e intonando cori di solidarietà per la popolazione della Striscia. In serata si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. A scatenare le violenze una minoranza che si è unita a una «marea umana» che sfilava in un corteo che si è svolto in modo pacifico. 🔗 Leggi su Open.online