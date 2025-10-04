Corteo per Gaza scontri tra polizia e manifestanti | persone incappucciate tra la folla
Attimi di tensione e paura. A Roma ci sono stati degli scontri durante il corteo nazionale per la Palestina. Tutto è accaduto quando un gruppo di un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo e ha deviato in direzione di piazza Santa Maria Maggiore. Per bloccarli la polizia ha attivato. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Al grande corteo per Gaza in corso a Roma svetta anche uno striscione: "7 ottobre giornata della resistenza palestinese". - X Vai su X
Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per Gaza, scontri tra polizia e manifestanti: persone incappucciate tra la folla, spuntano bandiere di Hamas - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Da leggo.it
Corteo per Gaza, incappucciati spaccano vetrina di un supermercato: scontri con la polizia, almeno un ferito. I manifestanti li cacciano: «Andate via» - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Scrive ilmessaggero.it