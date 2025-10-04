Corteo per Gaza il fiume di persone in strada a Roma visto dagli elicotteri della Polizia

Ilfattoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fiume di gente, un milione di persone secondo gli organizzatori, si è riversato in strada per il corteo pacifico che chiedeva lo stop al genocidio in corso a Gaza. Nelle immagini girate dagli elicotteri della Polizia, è facilmente intuibile come la manifestazione abbia letteralmente invaso le vie del centro di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

