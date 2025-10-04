Corteo per Gaza il fiume di persone in strada a Roma visto dagli elicotteri della Polizia
Un fiume di gente, un milione di persone secondo gli organizzatori, si è riversato in strada per il corteo pacifico che chiedeva lo stop al genocidio in corso a Gaza. Nelle immagini girate dagli elicotteri della Polizia, è facilmente intuibile come la manifestazione abbia letteralmente invaso le vie del centro di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
"La coda del corteo per Gaza è ancora a viale Aventino a Roma. Si stima che siano scese in piaza nella capitale tra le 600mila il milione di persone". - X Vai su X
Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Corteo nazionale per Gaza, gli organizzatori parlano di un milione di persone - Corteo lunghissimo e pacifico, al netto di episodi marginali: quando la testa arriva in piazza San Giovanni la coda è ancora al Colosseo ... Lo riporta msn.com
Un fiume di persone in corteo per Gaza a Cuneo - Bergesio (Cgil): “I vetri rotti urtano i benpensanti, c’è violenza sociale ed economica anche nel nostro Paese” ... Da cuneodice.it