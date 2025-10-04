Corteo per Gaza i ProPal imbrattano la statua di Wojtyla | Fascista di m | Diretta
A Roma è il giorno della grande manifestazione per Gaza da Porta San Paolo fino a Piazza di Porta San Giovanni. Al corteo nazionale 'Stop genocidio', promosso dalle comunità palestinesi, prenderà parte la rete che ha sostenuto nei giorni scorsi la Global Sumud Flotilla, tra associazioni, collettivi studenteschi (come Cambiare Rotta e Osa), sindacati e società civile. All'iniziativa di piazza aderisce, tra gli altri, anche l'Anpi. Imponente il dispositivo di sicurezza: attenzione alta in previsione anche dell'arrivo di antagonisti e centri sociali. 13:12 - Questa mattina, in piazza dei Cinquecento, dove e' terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre i carabinieri della stazione di Roma Macao hanno accertato che ignoti hanno imbrattato la statua di Papa Giovanni Paolo II con la scritta "fascista di m. 🔗 Leggi su Iltempo.it
