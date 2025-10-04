Corteo per Gaza e Flottilla nuova manifestazione a Roma oggi 4 ottobre | orari e percorsi

Oggi 4 ottobre Roma scende in piazza per la manifestazion e indetta dalle associazioni palestinesi. La partenza è prevista dalle 1 4 da Porta San Paolo (Ostiense) con arrivo a San Giovanni. Sono attese almeno 20mila persone. Messo già a punto dalla Questura un dispositivo di sicurezza. Il percorso della manifestazione – Il corteo si muoverà tra viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. Strade chiuse al traffico almeno fino alle 19. A partire da mezzanotte, sono stati predisposti sgomberi e divieti di sosta nelle aree di passaggio e limitrofe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

