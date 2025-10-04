Corteo per Gaza da Loreto a Porta Venezia con lancio di oggetti e bottiglie | 13 denunciati a Milano

Milano, 4 ottobre 2025 – Dieci italiani e tre stranieri. Tutti denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, blocco stradale e manifestazione non preavvisata. È l'esito degli accertamenti notturni in Questura sulle posizioni dei t redici fermati durante il corteo improvvisato della serata di venerdì 3 ottobre da piazzale Loreto a Porta Venezia, inattesa coda di una giornata aperta dalla manifestazione dei 100mila per Gaza e dalla guerriglia in tangenziale est scatenata da alcune centinaia di ragazzi a volto coperto. Via Palestro CORTEO PRO PALESTINESE MILANO, 3 OTTOBRE 2025, ANSADAVIDE CANELLA Il corteo serale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo per Gaza da Loreto a Porta Venezia con lancio di oggetti e bottiglie: 13 denunciati a Milano

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

