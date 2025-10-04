Corteo per Gaza a Roma scontri tra manifestanti e polizia davanti la Basilica di Santa Maria Maggiore

Attimi di tensione durante il corteo per Gaza che si è svolto oggi, sabato 4 ottobre, a Roma. intorno alle 19, un gruppo di manifestanti è stato caricato dalla polizia davanti che Basilica di Santa Maria MaggioreScontri tra manifestanti e poliziaDopo una giornata tutto sommato tranquilla, un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Al grande corteo per Gaza in corso a Roma svetta anche uno striscione: "7 ottobre giornata della resistenza palestinese". - X Vai su X

Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Corteo per Gaza, incappucciati spaccano vetrina di un supermercato: scontri con la polizia, almeno un ferito. I manifestanti li cacciano: «Andate via» - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Come scrive ilmessaggero.it

Scontri a Roma tra manifestanti e polizia dopo il corteo per la Palestina: ci sono feriti - In serata un gruppo di manifestanti si è allontanato e ci sono state delle tensioni con la polizia con lanci di bombe ... Si legge su fanpage.it